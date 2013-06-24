Створення спроможної мережі медичних закладів в Україні – одне з ключових завдань на наступні роки. Адже це дозволить забезпечити доступ населення до якісної медичної допомоги. Основою для розбудови спроможної мережі стануть госпітальні округи (області), які поділяються на госпітальні кластери з населенням від 150 тисяч. Такий поділ дозволяє оптимально розрахувати потоки пацієнтів і забезпечити рівномірний доступ до медичної допомоги. Про це повідомляє прес-офіс МОЗ.

Використовуючи міжнародний досвід, МОЗ буде поетапно підходити до розбудови спроможної мережі лікарняних закладів відповідно до кластерної системи.

«До кінця 2022 року будуть визначені надкластерні, кластерні та загальні лікарні та їхня роль у найбільш пріоритетних медичних послугах. 2023 рік ми розпочнемо з розвитку мережі для лікування інсультів, інфарктів та медичної реабілітації. Одночасно у загальних лікарнях будуть розвиватися відділення ургентної медичної допомоги, а у кластерних та надкластерних – потужні відділення екстреної медичної допомоги з цілодобовим прийманням пацієнтів. Відповідно до рівня лікарні будуть побудовані маршрути пацієнта, забезпечення їх обладнанням та реконструкція або будівництво медзакладу», – зазначає заступник міністра охорони здоровʼя Олексій Яременко.

У межах реформи суттєво покращиться маршрут пацієнта. Оскільки найпростіші випадки лікуватимуться якомога ближче до пацієнта, в загальних лікарнях. У разі складніших проблем зі здоровʼям — хворого доставлятимуть у кластерні та надкластерні лікарні, які надаватимуть високоспеціалізовані послуги.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, наразі триває активна підготовка до впровадження інфраструктурної частини медичної реформи на місцях. Найближчі кілька тижнів МОЗ подасть на розгляд Уряду ряд нормативно-правових актів, які необхідні для успішної реалізації Закону №2347.

Зокрема, Кабінетом Міністрів найближчим часом будуть затверджені межі кожного госпітального округу та кластерів, на які він поділений, а також порядок визначення лікарень, які входять до госпітальної мережі.

З 2023 року у Програмі медичних гарантій будуть враховані обсяги забезпечення медичними послугами надкластерними, кластерними та загальними лікарнями відповідно до потреб у межах кожного госпітального округу.

Нагадаємо, на початку липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2347 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги», який запустив інфраструктурну частину реформи охорони здоров'я.