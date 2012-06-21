У нашій країні триває вакцинація організованих колективів чисельністю понад 50 осіб, охочих щепитися проти COVID-19. На 14 липня щеплено 128 646 співробітників 954 компаній. Загалом на щеплення записано 471 738 осіб з 673 компаній. Колективи щеплюють вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Оскільки кількість медичного персоналу обмежена, щеплення організованих колективів відбуваються в порядку черговості за датою запису.

Задля прискорення цього процесу Міністерство охорони здоров’я пропонує компаніям подавати заявку на щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech. Навантаження на мобільні бригади, які працюють із цим препаратом, менше. Так співробітники зможуть захиститися від COVID-19 значно раніше, ніж за загальною чергою.

На своїй сторінці у фейсбуці МОЗ нагадує, що залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення організованого колективу можна за номером контакт-центру МОЗ 0-800-60-20-19.