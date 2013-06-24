Заклади охорони здоров’я, що розташовані в прифронтових регіонах, а також військові госпіталі отримають нові рентгенівські установки з C-аркою. Завдяки такому обладнанню хірурги зможуть проводити операцію під візуалізованим контролем. Про це розповіла заступник Міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, повідомляє Урядовий портал.

«За своєю суттю це пересувне компактне обладнання для рентгенологічного обстеження, яке дозволяє робити діагностику пацієнту в момент оперативного втручання. Це особливо важливо у випадках, коли пацієнта привозять у тяжкому стані, а лікарю потрібно швидко реагувати. Точність і швидкість діагностики — критична, від цього може залежати результат операційного втручання», — прокоментувала Марія Карчевич.

Обладнання придбане коштом пожертв у рамках ініціативи UNITED24. Конкурентні закупівлі провело ДП «Медзакупівлі України». Загалом закуплено 10 рентгенівських установок разом з рентгенопрозорими столами і наборами рентгенозахисного одягу. Загальна вартість закупівлі становить 26,8 млн гривень.

Перші 5 апаратів уже мають прибути в Україну наступного місяця. Очікується, що нове обладнання розподілять у заклади охорони здоров’я, які приймають поранених у прифронтових регіонах. Насамперед йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Сумську, Миколаївську області. Ще 5 апаратів будуть розподілені на військові госпіталі.