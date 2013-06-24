У Міністерстві закордонних справ України порадили Угорщині розпочати рух до миру із заклику до росії припинити війну.

Про це йдеться у дописі речника МЗС Олега Ніколенка у Фейсбуцістосовно відмови Угорщини тренувати українських військових, передає Укрінформ.

«Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до росії припинити війну. Судячи із такої кількості зустрічей з російськими представниками, нагода для такого кроку мала би вже знайтися», - зазначив речник МЗС.

Як повідомлялося, державний секретар з питань двостороннього співробітництва міністерства закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер заявив, що Будапешт не буде тренувати українських військових на своїй території, аргументувавши це тим, що Угорщина хоче рухатися «не до війни, а до миру».