Акціонерне товариство «Укрпошта» 28 червня випустить марку «Українська мрія».

Як передає Укрінформ, про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі.

«Знаю також, що ви трохи скучили за нашими новими марками та хочете їх отримати швидше, тому з 28 червня Мрія втілиться в мільйонах марок, щоб кожен з вас, заглядаючи у свій філателістичний альбом, пишався тим, що він чи вона - частина сміливого та вільного народу», - зазначив Смілянський.

За його словами, кожен сам вирішує, що таке ця «українська мрія» і з чого вона починається.

«Особисто я вважаю, що вона починається з якісної освіти наших дітей. Сьогоднішній успіх реформування Укрпошти - це, в тому ж числі, заслуга тих вчителів, які навчали мене в дитячому садочку «Колосок», в школі та університетах. Це мій особистий мотив робити все можливе, щоб допомагати школам України, щоб діти та їх батьки мали, куди повертатися. А в Україні зростали нові Сікорські та Корольові, Яни Куми (розробник WhatsApp) та Макси Левчини (розробник PayPal)», - підкреслив Смілянський.

Він нагадав, що ескіз нової марки належить 11-річній Софії Кравчук із міста Любомль Волинської області. Дівчинка є призеркою всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій «Що для мене Україна?» у 2021 році. Це Україна очима дитини - квітуча, мрійлива і недосяжна, зазначив Смілянський.

За його словами, тираж марки - 3 млн, придбати її можна буде у відділеннях Укрпошти або в онлайн-магазинах.

«Деталі згодом, у понеділок. Один клієнт - не більше 2 маркованих аркушів, 5 конвертів, 5 листівок. 28 червня - Погашення штемпелями «Перший деньУкрпошти» в Києві та Гостомелі. Спецпогашення «УКРАЇНСЬКА МРІЯ» - у всіх філіях », - заявив він.

Як повідомлялося, 27 лютого на аеродромі «Антонов» у Гостомелі під Києвом російські війська знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 «Мрія», на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності.