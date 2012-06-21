У Чернівцях відкрили перший мурал із серії «Видатні особистості з нами», на якому зображено відомого буковинського актора, кінорежисера та сценариста Івана Миколайчука.
Про це повідомляє Рубрика.
Стінопис зробили художники з Харкова.
Мурал зобразили на стіні біля кінотеатру імені Миколайчука. Актор зображений у ролі сільського філософа Фабіана з фільму «Вавілон-ХХ», який завойовав приз «За кращу режисуру» на Всесоюзному кінофестивалі в Душанбе. Художники Kailas-V, Роман Партола та Андрій Пальваль працювали над портретом п’ять днів.
На створення муралу знадобилося 130 тисяч гривень.
ДОВІДКА «УК»
Іван Миколайчук був кінозіркою 60-70-х років минулого століття. Тоді майже жоден фільм не обходився без його участі. 34 ролі в кіно, найяскравіша з яких – роль Івана Палійчука у фільмі Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Утім Миколайчук був не лише талановитим актором, він також написав 9 сценаріїв та режисерував два фільми.
У 70-ті, коли розпочалася гонитва за діячами культури, його кваліфікували як людину ворожої ідеології, заборонили знімати та грати.
Подальша режисерська доля не склалась через «націоналістичний ухил» у культурі. У 1983-му були написані «Небилиці про Івана», а у 1984-му режисер готувався до роботи над фільмом за цим сценарієм, та його постановку було дозволено лише восени 1986 року. На жаль, через важку хворобу, розпочати зйомки фільму він так і не зміг.
Помер Іван Миколайчук у 46 років – 3 серпня 1987 року. Похований на Байковому кладовищі в Києві.