Після телефонної розмови Президента Володимира Зеленського з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, яка відбулася минулого тижня, Україна отримає від МВФ понад 2,7 мільярда доларів США безоплатно та без жодних додаткових умов, повідомляє Офіс Президента.

Відповідне рішення ухвалила рада керівників МВФ за пропозицією Крісталіни Георгієвої задля допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусної хвороби. Усього між країнами буде розподілено спеціальні права запозичення на суму 650 мільярдів доларів США.

У офіційному повідомленні МВФ зазначено, що це найбільший розподіл спеціальних прав запозичення в історії фонду.

«Розподіл цих прав буде корисним усім державам-членам, дасть змогу задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру та сприятиме посиленню стійкості й стабільності світової економіки. Особливо це допоможе найбільш вразливим державам-членам, яким важче впоратися з наслідками кризи, спричиненої COVID-19», — заявила Крісталіна Георгієва.

Очікують, що Україна отримає транш понад 2,7 мільярда доларів 23 серпня.

«Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя Незалежності. Ці кошти дадуть змогу подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та Крісталіні Георгієвій за це рішення», — сказав Президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що для нашої держави дуже важлива співпраця з МВФ, тому Україна впроваджує реформи й виконує структурні маяки задля отримання нового траншу в межах поточної програми stand-by.

«Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду та очікуємо місію МВФ у вересні. На цьому я наголосив під час нашої телефонної розмови із Крісталіною Георгієвою», — зазначив глава держави.

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