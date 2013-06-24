Кабінет Міністрів і команда Міжнародного валютного фонду досягли на робочому рівні домовленості, що дає змогу розпочати перший перегляд спільної програми Stand-by. За підсумками першого перегляду Україна отримає виплату від МВФ обсягом близько 700 мільйонів доларів США.

«Співпраця України з МВФ — це один з маркерів для міжнародної спільноти, що наша держава рухається у правильному напрямку. Сьогоднішня оцінка фонду демонструє, що Україна активно впроваджує реформи для розбудови сучасної держави з розвиненою ринковою економікою. Нещодавно погоджено нові проєкти зі Світовим банком, надання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС і тепер позитивні домовленості з МВФ — це показник ефективності нашої спільної роботи для успішного майбутнього України», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Очікують, що рада МВФ затвердить домовленість у листопаді цього року і продовжить термін чинності програми до кінця червня 2022-го.

Спільну програму Stand-by між Україною та МВФ на суму 5 мільярдів доларів США було затверджено 9 червня 2020 року. Її спрямовано на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.

Перші підсумки переговорів з перегляду програми Stand-by і подальшого надання Україні коштів прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко: «Вітаю досягнення на робочому рівні рішення про завершення першого перегляду програми Stand-by. Ми наполегливо працювали для досягнення позитивного результату. Для України МВФ слугує одним із ключових партнерів у проведенні реформ і забезпеченні макроекономічної стабільності. Ми очікуємо, що рішення ради МВФ про спрямування другого траншу і продовження програми до кінця червня 2022 року буде розглянуто у листопаді».