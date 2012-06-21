Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) дійшли згоди щодо фінансування нашої країни в рамках нової програми Stand-by впровдовж 18 місяців та обсягом 5 мільярдів доларів. Правда, це відбулося на рівні персоналу, тобто остаточне рішення та підписання документів ще попереду.
За словами глави місії МВФ в Україні Іванни Владков Холлар, кошти, які отримає Україна в рамках цього фінансування, повинні бути скеровані на вирівнювання платіжного балансу та суттєву підтримку державного бюджету.
Також стало відомо, що протягом двох-трьох тижнів надання кредиту Україні у розмірі 5 мільярдів доларів, мають обговорити на зборах Виконавчого комітету МВФ, де буде більш конкретно розглянуте це важливе для нашої держави питання.
Нагадаємо, що раніше між українським урядом та керівництвом МВФ було знайдено компроміс щодо фінансування останнім нашої країни на суму 8 мільярдів доларів за програмою EFF терміном на три роки.
Головною умовою для підписання офіційних документів щодо такого фінансування з боку вищого менеджменту МВФ було ухвалення «антиколомойського» закону.
Як вважає заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, саме в умовах пріоритету структурних реформ у різних країнах, ця фінансова інституція пропонує урядам держав кредитування за програмою EFF.