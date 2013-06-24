Під час робочого візиту до США в Нью-Йорку Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив перспективи двосторонньої співпраці з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Глава уряду розповів про заходи зі стабілізації внутрішньоекономічної ситуації в Україні, переведення економіки на воєнні рейки та вчасне подання до парламенту державного бюджету на 2023 рік.

«Вдячний МВФ та вам особисто за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною у зв’язку зі збройною агресією рф, та надання допомоги на суму 1,4 мільярда доларів. Розраховуємо на продовження нашої активної й тісної взаємодії, адже підтримка МВФ — основа подальшого фінансового розвитку нашої країни», — підкреслив Прем’єр-міністр.

У контексті наступних кроків у двосторонній співпраці Денис Шмигаль та Крісталіна Георгієва обговорили започаткування нової спеціальної програми. Сторони домовилися, що місія МВФ розпочне роботу з цього питання у жовтні.

Крісталіна Георгієва запевнила, що Міжнародний валютний фонд залишається надійним партнером України.