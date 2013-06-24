Днями рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду обговорила схвалену керівництвом МВФ Моніторингову програму для України.
Чотиримісячна програма, яка ґрунтується на погоджених макроекономічних параметрах з МВФ, окреслить напрями фіскальної та монетарної політики уряду України й Національного банку України задля підтримки економічної стабільності.
Програма передбачає заходи щодо збільшення податкових надходжень та пожвавлення внутрішнього ринку запозичень, забезпечення довгострокової стабільності фінансового сектору, стримування монетарного фінансування, а також поліпшення державного управління та прозорості державних інституцій.
Моніторингова програма для України за участю ради директорів фонду сприятиме прискоренню фінансування від донорів та наблизить країну до нової повноцінної програми співпраці з МВФ, повідомляє пресслужба Мінфіну.