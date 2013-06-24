Вчора в ефірі Всеукраїнського телемарафону «Єдині новини» повідомила речниця Міністра внутрішніх справ Мар’яна Рева повідомила, що МВС отримало понад 27 тисяч звернень щодо вступу до «Гвардії наступу». Також вона розповіла про етапність добору та звернула увагу на зацікавленість і бажання із боку добровольців приєднатися до «Гвардії наступу». Про це повідомляє Урядовий портал.

«Головне на першому етапі добору — це вмотивованість. Ми визначаємо наскільки людина мотивована, готова, хоче вчитися, якщо не має військового досвіду й чи має основну мету — звільнення України від загарбників», — зазначила Мар’яна Рева.

Загалом зареєстровано понад 27 тисяч звернень щодо укомплектування бригад «Гвардії наступу». Більш як 12 тисяч з них - це консультації у ЦНАПах та за телефоном «гарячої лінії». Добровольці ж подали майже 15 тисяч заявок на вступ до штурмових бригад МВС.

Розповідаючи про подальші кроки добровольців, речниця очільника МВС акцентувала увагу на те, що в процесі долучення кандидату потрібно пройти певні етапи. Тобто якщо людина їх пройде, то долучиться до бригад.

«Перший корок — подача анкети, надалі подача документів у підрозділи, потім - військово-лікарські обстеження. До речі, наразі понад 800 осіб уже пройшли ВЛК. Подальші етапи — це тестування на знання законодавства, на логічне мислення, психологічне тестування. Обов’язковим етапом є відповідний рівень фізичної підготовки», - підкреслила Мар’яна Рева.

Втім, якщо людина бажає вступити до «Гвардії наступу», але отримала повістку, алгоритм дій значною мірою залежить від типу цієї повістки. З огляду на це, формуються відповідні документальні звернення від центрів комплектації, через які доброволець вступає до «Гвардії наступу».

«Формування восьми бригад має проводитися до 1 квітня, однак ми бачимо, що є зацікавленість із боку добровольців. Відтак можемо прогнозувати, що буде й подальше формування штурмових бригад», — резюмувала Мар’яна Рева.