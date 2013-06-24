Міністерство внутрішніх справ проінспектує всі без винятку навчальні заклади на дотримання ними вимог організації навчання в умовах воєнного стану. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін під час брифінгу. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми всі вимоги щодо дотримання організації навчального процесу будемо інспектувати по всіх без виключення навчальних закладах. Президент означив вимогу, що лише там буде відбуватися навчання. А органи системи МВС, Нацполіція, представники ДСНС, відвідають всі без виключення навчальні заклади. Ми розглядаємо це як складову навчання наших діток з точки зору знання ними базових вимог безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану», - сказав Євгеній Єнін.

Він також додав, що будуть впровадженні нові навчальні дисципліни.

«Ми плануємо говорити і про розмінування, ми плануємо створення відповідних мобільних додатків, де кожен школяр зможе знайти інформацію, як поводити себе в тих чи інших надзвичайних ситуаціях. Наш обов’язок, як представників влади, зробити все можливе попри вкрай лімітовані можливості фінансового характеру, зробити навчання наших дітей безпечними», - сказав перший заступник очільника МВС.

Нагадаємо, МВС розпочинає проект «Безпечне освітнє середовище в умовах війни». Євгеній Єнін повідомив, що у рамках проекту спільно з Міністерством освіти та науки заплановано проведення низки профілактичних заходів. Зокрема, до початку навчального року навчальні заклади перевірять на наявність бомбосховищ.