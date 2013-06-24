Комісія з питань роботи зі службовою інформацією в апараті Міністерства внутрішніх справ України скасувала гриф «Для службового користування» зі справ галузевого державного архіву МВС, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України в 1940-х та 1950-х роках. Про це повідомляє Урядовий портал.

Законом України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» розпорядників архівної інформації зобов’язано надавати та оприлюднювати архівну інформацію щодо репресивних органів та заборонено віднесення архівної інформації репресивних органів до службової інформації.

«Метою цього закону є забезпечення відкритості архівної інформації репресивних органів та заборона обмеження доступу до неї. Тож документи репресивних органів мають бути доступними для громадськості, в тому числі шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах», — зауважив Іван Сопіга.

У фондах Галузевого державного архіву зберігаються документи, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України в 1940-х та 1950-х роках, ешелонні списки громадян Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської області.

Комісією також було прийнято рішення рекомендувати Галузевому державному архіву МВС продовжити роботу щодо перегляду архівних справ з метою виявлення подібної інформації та донесення її до відома громадськості.