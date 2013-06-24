Вчора заступник Міністра внутрішніх справ Мері Акопян та голова Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні Сара Хілдінг дер Ведувен обговорили шлях подолання гуманітарних криз, з якими можуть зіткнутися українці у найближчі місяці через дії росії. Це стосується початку зимового періоду та опалювального сезону, а також можливих наслідків через ескалацію ситуації на ЗАЕС. Окрім того, сторони проаналізували шляхи оптимізації гуманітарних перевезень через кордони з ЄС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічі заступник Міністра поінформувала партнерів про безпекову ситуацію в Україні та подякувала представникам ООН за їхню підтримку українського народу. Вона розповіла про роботу рятувальних служб, правоохоронних органів та військових, які сьогодні виконують масу завдань, починаючи від оборони країни і закінчуючи порятунком українських громадян.

«Наше Міністерство задіяне чи не у всіх заходах реагування на кризи, спричинені війною. Це добре видно було на початку весни, коли навантаження на кордони зросло у тисячі разів, коли вимушені переселенці потребували обігріву неподалік пунктів пропуску. Тоді наші рятувальники й прикордонники працювали без відпочинку, розгортали пункти обігріву та харчування. Ситуація постійно змінюється, але вони й досі невтомно виконують свої завдання. Разом з командою МВС ми робимо усе можливе, щоб пом'якшити наслідки війни для українського населення», - зазначила Мері Акопян.

Співробітники системи МВС несуть подвійне навантаження, адже часто вони виконують додаткові завдання. Приміром, рятувальники, окрім того, що ліквідовують наслідки обстрілів і пожеж, допомагають людям ремонтувати їхні будинки: відновлюють дахи, вставляють вікна та двері там, де це можливо.

Заступник Міністра зазначила, що уже сьогодні, перед зимовим періодом, МВС працює над тим, щоб зробити усі служби реагування на надзвичайні події енергетично-автономними, аби вони в будь-який момент могли вирушити на допомогу населенню. Вона також подякувала ООН за їхнє сприяння у розв'язанні гуманітарних питань в Україні та за технічну допомогу органам системи МВС.

Сара Хілдінг дер Ведувен висловила вдячність Міністерству внутрішніх справ за високий рівень реагування на гуманітарні виклики в країні. Вона також погодилась сприяти відомству у питаннях запобігання гуманітарних криз, зокрема й тих, які можуть виникнути через ескалацію ситуації на ЗАЕС. Пані Сара висловила свою стурбованість останніми подіями на станції.

«Я пам’ятаю, який вплив мав Чорнобиль, це притому, що жила я тоді у Швеції й це відносно далеко. У будь-якому випадку аварія на ЗАЕС може привести до величезних переміщень населення. І ми маємо бути готовими допомогти людям», - зазначила голова Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні.

Окремо сторони обговорили розв’язання логістичних питань, пов’язаних зі здійсненням гуманітарних операцій.

З початком війни, аби пришвидшити надходження гуманітарної допомоги до України, Уряд спростив деякі механізми та процедури у цій сфері. В ході сьогоднішньої зустрічі разом з представниками ООН та колегами з ДПСУ обговорили можливі шляхи налагодження механізму транспортування гуманітарних товарів. Завдяки спільним зусиллям та активній комунікації маємо подолати усі перепони.