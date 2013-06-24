МВС та Світовий Конгрес Українців працюватимуть спільно на перемогу України. Відповідний план спільних дій був підписаний сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ України. Свої підписи під документом поставили очільник МВС Денис Монастирський та президент СКУ Павло Ґрод. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони консолідують свої зусилля в питаннях гуманітарного розмінування на деокупованих територіях, лікування та реабілітації за кордоном українських бійців та ідентифікації тіл, зниклих безвісти.

Очільник МВС підкреслив, що одне з найважливіших питань на сьогодні – розслідування воєнних злочинів, які вчиняють російські військові. На сьогодні лише поліція розслідує 13,5 тисяч таких проваджень. Докази збираються навіть під обстрілами й на замінованій місцевості.

Денис Монастирський розповів членам делегації про реальну ситуацію в країні: стан справ на фронті й у містах, які відновлюються після окупації. Він також підкреслив, що росія сьогодні не тільки вбиває українців на полі бою, а й намагається знищити тему війни в Україні на світовому інформаційному полі. Агресор займається масовою дезінформацією.

«На зовнішньому інформаційному фронті нам треба тримати в тонусі міжнародне суспільство. Плануємо запустити виставки по світу з розбитою військовою технікою окупантів та знищеними речами цивільного населення. Бо коли люди бачать наслідки вони краще сприймають і розуміють жорстокість цієї війни», – зазначив Міністр.

Він також повідомив, що спочатку виставка поїде Європою, де російський вплив ще досить значний. Представники СКУ підтримали таку ініціативу і запропонували провести подібні заходи в США, Канаді та Австралії.

Своєю чергою Павло Грот подякував МВС та всьому українському народові за те, що всупереч усім побоюванням світу, змогли зберегти українську державу перед лицем російської агресії.

«Світове українство кинулось на допомогу. І з перших днів тисячі українців зі всього світу рушили на захист своєї країни. Бо Україна – це й наша батьківщина. Але сьогодні ми спрямовуємо наші зусилля на адвокацію українських інтересів. І всі хто бореться сьогодні на фронті мусять розуміти, що мають надійний тил, це більше ніж 20 млн українців, які живуть за кордоном і навіть більше. Переважна більшість тих, хто живе сьогодні в цивілізованому світі, стали захисниками Україну», – підкреслив президент Світового Конгресу Українців Павло Ґрод.

Крім цього делегати повідомили, що уже цього тижня стартують дні України у Вашингтоні. Власне з цього заходу вони планують активізувати адвокаційні зусилля щодо за для підтримки України.

Світовий Конгрес Українців - це міжнародна координаційна надбудова над українськими громадськими організаціями в діаспорі, яка об'єднує понад 20 млн українців у 133 країнах світу. Сьогодні вона координує роботу українських діаспор по всьому світі щодо надання допомоги Україні.