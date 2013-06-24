МВС вже розпочало розробку механізму відновлення безпечного простору в Україні після перемоги. На цьому акцентував Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних влад. Захід відбувся під головуванням Президента України Володимира Зеленського за участі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, урядовців, представників місцевих та регіональних влад. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ігор Клименко розповів учасникам Конгресу про основні напрями роботи підрозділів МВС на деокупованих територіях та реалізацію безпекових проектів, які мають на меті відновити правопорядок та відчуття безпеки у громадян.

«Ми всі об’єдналися заради Перемоги. Однак вона має бути не лише на полі бою. Перемога має відбутися і у свідомості людей. Коли громадяни переосмислять свою відповідальність та роль у процесах державотворення. Разом з вами ми маємо вже сьогодні працювати над побудовою нової ідеології й розуміння того, як українці житимуть у безпечному середовищі», - наголосив очільник МВС.

Нині загальна площа деокупованих територій складає майже 20 тисяч квадратних кілометрів від Харківщини до Миколаївщини. Масштабна робота на цих територіях включає у себе декілька ключових аспектів: проведення стабілізаційних заходів, оперативне та в подальшому гуманітарне розмінування. Також Ігор Клименко зауважив, що найбільший виклик – це відновлення присутності на територіях, які перебувають під окупацією вже дев’ять років: «Впродовж цього часу і надалі російська пропаганда працює над закріпленням основ отруйного руського міра в головах наших людей. Діти, народжені за цей час, вже навчаються у 2-3 класах за освітніми програмами ворога. Інфраструктуру ми відбудуємо. Але вже зараз потрібно працювати над програмами ідеологічної реабілітації наших громадян, яких підім’яв загарбник».

Важливий напрям - цифровізація сервісних послуг та водночас безпека в кіберпросторі: відбиття ворожих кібератак, захист персональних даних, запобігання онлайн-шахрайствам.

Водночас вкрай важливим та актуальним аспектом безпечного кіберпростору є кібергігієна населення. Очільник МВС підкреслив, що необхідно підвищувати рівень інформаційної грамотності українського суспільства, щоб кожен ще з дошкільного віку стійкості до інформаційних атак ворога.

«Бо психологічні операції ранять так само, як і ворожа куля. Коли ми говоримо про потерпілих внаслідок повномасштабної війни, можна сміливо заявляти, що кожна людина в нашій державі постраждала. Бойові дії, обстріли, нескінченні ІПСО ворога вплинули на всіх. І особливо вразлива категорія у цьому контексті – наші діти», - підкреслив Ігор Клименко.

Тому, за словами Міністра, МВС продовжує розбудову низки проектів, спрямованих на створення «Безпечного освітнього середовища».

Серед інших проектів, які мають на меті посилити правопорядок на території України, є «Система моніторингу безпеки», «Безпека публічних просторів», «Безпека на дорогах», «Безпека територіальних громад». Особливо актуальним залишається «Безпечний кордон».

«Наразі через повномасштабну війну залишається тимчасово не контрольованою Україною сухопутна ділянка кордону з російською федерацією у 922 км. Силами оборони країни було повернуто контроль над ділянкою у 395 км українсько-білоруського кордону та більш як 1000 км на кордоні з росією. Ми працюємо над осучаснення засобів контролю: камери відеоспостереження з тепловізорами, керовані новітнім програмним забезпеченням по всій лінії державних рубежів не залишать «сліпою» жодну ділянку нашого кордону. На деяких відрізках ми вже працюємо з таким оснащенням. Очі кордону бачать далеко», - розповів Міністр внутрішніх справ.

Ігор Клименко сказав, що до формування безпекового простору і сьогодні, і на майбутнє мають долучитися представники влади всіх рівнів:

«Це філософія і підхід за принципом win-win, коли виграє і громада, і регіон, і країна. Адже якщо в нас безпечна кожна громада, то в нас і безпечний регіон. А якщо в нас безпечний кожен регіон, то в нас і безпечна країна. Ми почали цю роботу вже вчора. Сьогодні пропоную усім долучитися до неї. Щоб наше завтра було переможним та перспективним».