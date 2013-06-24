Німецьке місто Мюнхен скасувало проведення різдвяного ярмарку, який щороку приваблює понад 2 мільйони відвідувачів, що мав відкритися 22 листопада. Таке рішення мерія міста ухвалила через стрімке зростання кількості хворих на COVID-19.

«Це сумна новина, але драматична ситуація в наших лікарнях і зростання захворюваності не залишають мені іншого вибору», — заявив мер міста Дітер Райтер. Він пояснив містянам, що не міг вчинити інакше, коли лікарні Мюнхена ледь справляються з катастрофічною ситуацією, яка склалася останніми тижнями.

У Німеччині нині сплеск коронавірусу. Це великою мірою пояснюється тим, що рівень вакцинації у країні становить 67,6%. Для створення колективного імунітету необхідно, щоб щепленими були 75% населення. Баварія, столиця якої Мюнхен, особливо постраждала під час нової хвилі пандемії. Ще сильніше хвороба зачепила Саксонію і Тюрингію. За даними німецького інституту охорони здоров’я Роберта-Коха, кількість нових заражень COVID-19 у Німеччині становить понад 32 тисячі.

Торік різдвяні ярмарки було скасовано у всій країні. Та цього року деякі міста заявили, що Різдву бути. Місто Нюрнберг на півночі Баварії вирішило не скасовувати, а адаптувати свій різдвяний ярмарок до умов пандемії. Тому замість одного великого ярмарку на центральній площі його проведуть у чотирьох різних частинах міста, щоб уникнути великого скупчення людей.