Українські дипломати провели результативні переговори з представниками чотирьох європейських торговельних мереж та домовилися про проведення чотирьох промо акцій для українських товарів в мережах Польщі, Італії та Естонії в рамках роботи Ради експортерів та інвесторів при МЗС України.

«МЗС активно працює над просуванням українських товарів за кордоном задля підтримки українського бізнесу та економіки в умовах війни. Українські дипломати домовилися про проведення презентацій українських товарів у чотирьох європейських торговельних мережах, щоб українські компанії змогли знайти нових покупців, заробити додаткові гроші, а європейські споживачі змогли відкрити для себе якісну українську продукцію», – повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Йдеться про такі мережі та акції:

Італія: Акція «Найкращі українські бренди до дня Незалежності України» в Mix Markt відбувається 15-28 серпня в 61 торговельній точці Італії за участі 37 українських брендів продовольчих товарів. 5% доходу від продажу товарів у період акції перераховується на оборону та розмінування в рамках ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським фандрейзингової платформи UNITED24.

Польща: «Дні української кухні» в Carrefour Polska. Будуть представлені 8 українських виробників. Акція відбувається з 19 серпня по 4 вересня в 40 гіпермаркетах по всій Польщі.

Естонія: дві акції «Купуй українські товари. Підтримай Україну» в мережах RIMI та MAXIMA. Акції відбудуться з 22 по 28 серпня на сайтах обидвох мереж, а 24 серпня у головних маркетах в Таллінні відкриються презентаційні стенди українських брендів.

Дмитро Кулеба підкреслив, що МЗС планує проводити подібні акції і в інших країнах: «Я доручив усім нашим посольствам якомога активніше просувати українські товари та послуги за кордоном, зокрема виводити їх на іноземні ринки через торговельні мережі. Сьогодні кожна українська компанія-

експортер може отримати нові можливості виходу на нові ринки разом з МЗС. Ми чекаємо на звернення підприємців на нашу цифрову платформу NAZOVNI і готові максимально допомагати».

Рада експортерів та інвесторів при МЗС України (РЕІ) – майданчик, на якому МЗС акумулює інформацію про інвестиційні та торговельні можливості з усього світу, а також сприяє налагодженню ділових контактів між українськими експортерами та імпортерами за кордоном.

NAZOVNI – це сервіс глобалізації українського бізнесу, створений для просування товарів і послуг за кордоном за сприяння українських дипломатичних установ.

Загальна лінійка українських товарів, які реалізуються через мережу RIMI в Естонії, перевищує 200 найменувань. 1 серпня мережа відкрила спеціальний грошовий рахунок для підтримки України.

Загальна лінійка українських товарів, які продаються в мережі MAXIMA в Естонії, перевищує 150 найменувань. У контексті допомоги Україні мережа MAXIMA повідомила про готовність прийняти на роботу до 500 українців з-поміж тимчасових переселенців.