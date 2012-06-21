Наші дипломати шукають за кордоном спеціалізоване медичне обладнання, медикаменти, засоби індивідуального захисту, тести на COVID-19 та інші засоби, які наразі потрібні країні для протидії коронавірусу, і які можливо буде поставлено як гуманітарну допомогу або закуплено для потреб країни.
Як повідомляє пресслужба МЗС, уже ведуться переговори з Офісом Координатора системи ООН в Україні, місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, Світовим конгресом українців, іншими міжнародними організаціями та партнерами.
У цій напруженій ситуації активний бізнес. МЗС відомо про ініціативи багатьох приватних компаній, спрямованих на подолання епідемії та її наслідків. Міністерство закликало всі такі проєкти повідомити про свої наміри в МЗС, щоби сприяти закупівлям, які здійснюються за кордоном, та спільними зусиллями спрямовувати допомогу туди, де вона найбільше потрібна.
З пропозиціями вже звернулися Українсько-китайська асоціація бізнесу, юридична фірма Астерс, китайська компанія SMEC, а також компанії Unifer та Космолот.
«Для України зараз дуже важливо не лише залучити допомогу міжнародних партнерів, але й спрямувати її на розв’язання найнагальніших проблем. Від скоординованості спільних дій уряду, бізнесу, громадськості та міжнародних організацій залежить ефективність боротьби з поширенням коронавірусу в Україні. Нині центром такої координації є МЗС», – каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»