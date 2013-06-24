За допомогою програми «Армія дронів», яка стартувала у межах проєкту UNITED24, вже вдалося зібрати 400 мільйонів гривень для закупівлі безпілотників для ЗСУ.

Про це розповів голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь під час брифінгу на тему: «Створення Армії дронів стартувало у межах проєкту UNITED24», передає Укрінформ.

«Протягом двох тижнів за допомогою платформи вже вдалося зібрати 400 мільйонів гривень. І фактично на всі ці кошти ми зараз опрацьовуємо контракти з тими, хто може поставити їх у найближчі тижні/місяці, щоб якнайшвидше використовувати ці дрони в ЗСУ», - зазначив він.

Очільник служби уточнив, що на першому етапі передбачається закупівля 200 безпілотників-розвідувальників і максимальна кількість цивільних дронів. Зокрема, вже є домовленість про придбання перших 30 безпілотних літальних апаратів.

Щиголь додав, що до ініціативи вже долучився Monobank. Усього за декілька днів вдалося зібрати понад 64 млн грн, яких вистачить на придбання двох безпілотних авіаційних комплексів Warmate («Бойовий побратим») та 40 дронів-камікадзе до них.

«Ця війна – це війна технологій. «Армія дронів» – один із важливих кроків, який дасть можливість створити сучасну високотехнологічну українську армію. І в цьому ми спираємося на досвід країн-членів НАТО, на чиєму озброєнні дрони – це основний засіб розвідки», - додав Щиголь.

Як повідомлялося, щоб посилити українську армію та зберегти життя тисяч військових, Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерство цифрової трансформації та UNITED24 розпочали 1 липня проєкт «Армія дронів».

Це комплексна програма, що включатиме в себе системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. Наразі вже перші 150 людей почали навчатися як оператори «Армії дронів» у військових цілях.