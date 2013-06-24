Цими вихідними на аукціоні у Брюсселі було продано книжку, яка вважається однією з найменших у світі, за 3500 євро. З урахуванням зборів остаточна вартість лота сягнула 4200 євро. Ця сума значно перевищує суму, яку встановили експерти перед аукціоном. Продаж відбувся в аукціонному домі Arenberg Auctions, повідомило агентство Belga News.

Книжка, про яку йдеться, — молитовник розміром п’ять на п’ять міліметрів, що трохи більше від розміру грифеля олівця. На маленькій книжечці у шкіряній палітурці стоїть назва «Отче наш», у ній надруковано сім варіантів цієї молитви. Та шрифт у молитовнику настільки дрібний, що його неможливо прочитати неозброєним оком, без збільшувального скла.

Це один з кількох сотень примірників, які видав 1952 року німецький музей першодрукаря Йоганнеса Гутенберга. Музей продав його, щоб фінансувати реставраційні роботи. Унікальність книжки в тому, що її було виставлено на аукціон разом з металевими друкарськими відтисками, значно більшими за неї саму.

Аукціонний дім Arenberg Auctions спеціалізується на продажу рідкісних книжок, рукописів і карт. Нинішній аукціон став останнім цього року і на ньому, крім мініатюрного молитовника, було виставлено чимало інших унікальних лотів. Серед них видання однієї з найвідоміших ілюстрованих інкунабул «Нюрнберзькі хроніки», якій понад 500 років. Книжку продано за 38 тисяч євро. Загальна сума аукціону становила 1,25 мільйона євро.