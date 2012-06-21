Про це повідомляє NASA.
В інформації йдеться, що американські астронавти змушені користуватися підгузками. Чи користуються ними російські космонавти в повідомленні не йдеться.
На МКС є два туалети російського виробництва: асенізаційні-санітарні пристрої (АСП) в російському модулі «Зірка» і WHC – в американському модулі Tranquility.
Як повідомив командир МКС італієць Лука Пармітано, АСП не використовується через сигналізацію про переповнення бачка, а WHC не працює через постійне повідомлення про несправність. Усі туалети вийли з ладу вночі.
Згодом з’явилася інформація, що астронавтам вдалося полагодити туалет на американському сегменті Міжнародної космічної станції. Про це свідчить трансляція переговорів екіпажу з наземними фахівцями.
Нині на МКС знаходяться росіяни Олександр Скворцов та Олег Скрипочка, американці Христина Кук, Ендрю Морган, Джессіка Мейр і командир екіпажу Лука Пармітано.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»