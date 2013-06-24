Кабінет Міністрів України постановою від 12 березня 2022 р. № 264 прийняв зміни до Правил перетинання державного кордону людьми з інвалідністю та особами, що їх супроводжують. Про це повідомляє Урядовий портал.

За цими змінами, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану особи з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, можуть перетинати державний кордон України за наявності одного з таких документів:

- довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією,

- або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”,

- або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Крім того, згідно з Постановою, разом із кожною людиною з інвалідністю І та ІІ групи, котра потребує постійного догляду, дозволено перетинати кордон одному із членів сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку, або іншій особі, яка досягла 18-річного віку та здійснює догляд відповідно до законодавства.

Документом, який підтверджує здійснення догляду в цьому випадку може бути посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

Також людину з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена у дієздатності, може супроводжувати один опікун, піклувальник чи член сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку.

Варто зазначити, що спрощену процедуру перетину кордону цією категорією осіб було ухвалено, аби не наражати людей на небезпеку та допомогти якнайшвидше перетинати кордон.

Просимо громадян детально ознайомитися з прийнятими змінами, аби завчасно підготувати всі необхідні документи у разі необхідності перетнути кордон.