Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На Черкащині нині споруджують 21 амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Із них 9 — групової практики та 12 — монопрактики. Строки будівництва — досить стислі. У відповідності з наказом віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка, амбулаторії в області мають ввести в експлуатацію вже до жовтня нинішнього року. Перші — планували вже з вересня. Однак, як виявилося, через відсутність співфінансування (держава фінансує 90% вартості будівництва, а на місцях мають забезпечити десятивідсоткове співфінансування) строки робіт дещо зміщено.
Цими днями на спільному засіданні представників облдержадміністрації та представників замовника, генеральних підрядних та проектних організацій обговорено хід робіт, які не скрізь рухаються чітко за графіком.
Як зауважив перший заступник голови облдержадміністрації Тарас Висоцький, нині, відповідно до наказу Мінрегіону, затверджено будівництво ще чотирьох амбулаторій. Одна — в Кочержинцях Уманського району (Паланківська ОТГ), дві в Чорнобаївському районі, ще одна — в Бузівській ОТГ Жашківського району. Тендер щодо будівництва останньої через відсутність співфінансування перенесли на наступний рік. Але вже найближчим часом стартують тендерні процедури стосовно трьох інших. Окрім того, 15 серпня почнеться тендер на будівництво Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Черкасах.
Нині тривають тендерні процедури й на закупівлю за кошти держбюджету автотранспорту для амбулаторій. Кожну медичну будівлю, відповідно до наказу МОЗу, забезпечать й обладнанням для надання послуг із застосуванням телемедицини.
Місцева влада вживає заходів для того, аби спорудження медичних закладів відбувалося згідно з планами та потребами жителів області.