Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомляє ГУНП в Черкаській області, поліцейські останнім часом одержують багато повідомлень про шахрайські дії під час спроб придбання засобів індивідуального захисту та неправдиву інформацію про пандемію коронавірусу. При перевірці чимало повідомлень підтверджується. Частина покупців, переказавши гроші за маски чи антисептики, обіцяних товарів так і не одержали. Правоохоронці радять купувати такі засоби в аптеках чи в інших ресурсах, які заслуговують довіру.
Провівши спеціальний моніторинг, правоохоронці виявили 170 фактів розміщення в мережах провокаційних відомостей щодо COVID-19. З тими, хто поширює фейки, кіберполіція проводить профілактичні бесіди та надає людям роз’яснення. З початку карантину 45 осіб видалили 80 неправдивих повідомлень. Стосовно ж тих, хто не бажає видаляти подібні публікації, — їх притягають до адміністративної відповідальності.