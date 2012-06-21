Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Працівники управління захисту економіки в Черкаській області Національної поліції України разом з ГУ ДФС в Черкаській області припинили виготовлення та реалізацію алкогольного сурогату. Як встановлено під час слідчих дій, четверо мешканців Дніпропетровської області налагодили на території Черкащини цех з виготовлення підробної алкогольної продукції. Реалізовували її у скляній тарі та в пакетах типу «Вag-in-box», використовуючи торгові знаки українських та іноземних товаровиробників, підроблені марки акцизного податку України. Вилучено 1 676 пляшок та 170 пакетів уже готового до реалізації сурогату.
Слідчі ГУНП в Черкаській області повідомили фігурантам про підозру за частиною 2 статті 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.
Двох осіб затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, стосовно них обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.
Варто нагадати, що в Україні внаслідок отруєння сурогатом алкоголю померли десятки людей. Однак підприємливі ділки ніяк не припинять свого злочинного «бізнесу».