Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Хлібороби Черкащини завершили весняну посівну кампанію. Як повідомили в департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації, ярими зернових та зернобобовими у всіх господарствах засіяно 481,7 тис. гектарів, тобто всі заплановані площі. Кукурудзу на зерно посіяно на 410 тис. гектарах, технічні культури — на 350 тисячах.
З урахуванням ризиків розвитку грибкових захворювань та поширення бурʼянів проведено обробіток сільгоспкультур проти бур’янів, хвороб та шкідників. Сільськогосподарські підприємства повністю забезпечені засобами захисту рослин. Весняні дощі дають аграріям надію на добрий урожай.