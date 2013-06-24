Компанія-трейдер Укрзалізниця (УЗ) – «Енерго Збут Транс» – в січні вперше закупила природній газ для потреб виробничих підприємств УЗ без участі приватних посередників. При цьому вартість газу вийшла на понад 25% нижчою у порівнянні з цінами, за якими підприємства структури АТ «Укрзалізниця» купували природній газ наприкінці минулого року через приватних постачальників. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нова вартість склала 18,6 тисячі гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ).

«В умовах повномасштабної війни ефективне управління ресурсами держпідприємств, зокрема таким стратегічним як Укрзалізниця, є питанням обороноздатності держави. Тому ми працюємо над тим, щоб процес закупівель був максимально прозорим та давав реальну економію.

Для цього ми вже усунули зайвих посередників та спростили процедури закупівель Укрзалізницею електрики та нафтопродуктів, а також завершуємо ці процедури для природного газу. Завдяки цьому вивільнили додаткові кошти, які Укрзалізниця направила на розвиток власної інфраструктури та парку рухомого складу» – прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Реалізація зазначених підходів, ключовою вимогою до яких є прозорість та відсутність будь-яких посередників, вже у найближчій перспективі дозволить зекономити суттєві обсяги коштів державного АТ «Укрзалізниця» для придбання енергетичних ресурсів. Наступним кроком компанії стануть прямі закупівлі природного газу у видобувників вже безпосередньо для потреб самого АТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, що в 2021 році Укрзалізниці було дозволено закуповувати електроенергію у Енергоатома та інших суб'єктів Державної генерації на період до 3-х років за спеціальною спрощеною процедурою.

Окрім цього, в 2022 році Уряд дозволив Укрзалізниці здійснювати напряму закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.

Ці рішення дозволили значно знизити витрати Укрзалізниці на придбання енергоносіїв та розв’язати проблему дефіциту пального, спровоковану російськими обстрілами.