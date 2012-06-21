Ініціативна група внутрішніх переселенців, які п’ятий рік змушені жити в дачних будиночках садового кооперативу «Вільховські дачі» неподалік від Станиці Луганської, нарешті отримала те, про що просила торік представників благодійної місії «Проліска»: людям допомогли облаштувати кімнату дозвілля, де є навіть швейна машинка.
«Приміщення, яке ще влітку було без шпалер та опалення, відремонтували самі переселенці. Команда нашої місії надала ініціативній групі будівельні матеріали, необхідні меблі, швейне обладнання, ноутбуки, мультимедійне обладнання», — розповідає керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін.
За його словами, тепер у центрі дозвілля обладнано місця для вільного доступу до інтернету, де можна поспілкуватися по Skype або у Viber з родичами, онлайн заповнити документи в державні органи, сплатити комунальні платежі. Планують організувати навчальні тренінги, покази кінофільмів і мультфільмів для дітей.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»