Лише на документування воєнних злочинів задіюють більше 20 спеціалізованих слідчо-оперативних груп з пересувними криміналістичними лабораторіями. Про це голова Національної поліції повідомив вчора, 15 вересня, передає Урядовий портал.

«Військові рф часто обирали собі за штаб будівлі місцевої поліції. Скільки сил і свого часу ми доклали, щоб привести ці приміщення до ладу. І от повна розруха, розібрані службові авто в дворах. Звільнені території наповнені біллю та жахом. Місцеві забули, що таке відчуття безпеки. Тому нам якнайшвидше потрібно посилити тут поліцейську присутність та задокументувати всі воєнні злочини окупантів. Звісно, колаборанти теж спокійно спати не можуть. Встановимо всіх, хто співпрацював та допомагав ворогу», – повідомив Ігор Клименко.

За словами голови Нацполіції, зараз на деокупованих територіях Харківщини щодня працюють близько 1000 поліцейських:

«Залучаємо також зведені загони Національної поліції України з різних регіонів держави. Лише на документування воєнних злочинів задіюють більше 20 спеціалізованих слідчо-оперативних груп з пересувними криміналістичними лабораторіями».

Водночас велике навантаження і на вибухотехніків, які обстежують звільнені території. За словами Ігоря Клименка, четверо поліцейських саперів уже отримали тяжкі поранення під час розмінування:

«Так, роботи багато. Але ми справимося. Виконаємо всі завдання. Головне, що впевнено повертаємо своє».