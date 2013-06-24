Держава фінансує всі соціальні виплати в повному обсязі для громадян на деокупованих територіях та відновлює роботу соцслужб, повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі національного марафону «Єдині новини».

«У листопаді вже профінансовано понад мільярд гривень на виплату пенсій у Херсонській області за поточний місяць. Крім того, всі громадяни на деокупованих територіях отримають виплати за всі місяці, коли не могли зняти кошти з карток через російську окупацію», — заявила вона.

Це вагома фінансова підтримка людей, які жили в окупації та залишилися без грошей через воєнну агресію росії.

Міністр зазначила, що пенсії люди отримають у зручний для них спосіб — Мінсоцполітики розробило спеціальний механізм, який дає змогу громадянам на деокупованих територіях обрати спосіб отримання пенсій за заявою, обираючи банківську картку або пошту.

Там, де управління соціального захисту ще не відновили роботу, діє спеціальний державний механізм прямого нарахування всіх соціальних допомог та виплат. Виплати малозабезпеченим, субсидії та допомогу на дітей громадяни отримують на банківські рахунки або грошовим переказом Ощадбанку.

Активно відновлюють роботу відділів соціального захисту та служб у справах дітей на деокупованих територіях. Через російську окупацію значна кількість соціальних працівників виїхала, рятуючи життя, тому одна із проблем — брак кадрів.

«Ми допоможемо органам місцевого самоврядування сформувати кадри на деокупованих територіях та навчимо нових працівників, які не мають досвіду такої роботи. Для цього ми підготували спеціальний курс навчання та готові надати необхідні знан-ня», — зазначила Оксана Жолнович.