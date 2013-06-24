На деокупованій частині Херсонщини росіяни зруйнували 23 об'єкти медичних закладів. Наразі на підконтрольній Україні території Херсонської області залишилися працювати 43 медзаклади, які надають необхідну допомогу населенню. Більшість з них функціонують нині завдяки генераторам, які вдалося доставити з допомогою міжнародних партнерів. Також у частині медзакладів вже підключено газове опалення. Про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом на деокупованій Херсонщині залишилось більше ніж 1000 лікарів, які попри обстріли та небезпеку всі 9 місяців окупації надавали медичну допомогу українцям. Про це заступник Міністра охорони здоров’я Олексій Яременко повідомив під час Національного телемарафону.

За його словами, за весь час поки Херсонська область перебувала під контролем окупантів російські загарбники не пропустили на територію жодного гуманітарного конвою з ліками від України чи будь-яких гуманітарних організацій. Також окупаційна влада свідомо нищила медичну систему в регіоні, розграбовувала лікарні та вивезла численне дороговартісне обладнання.

«Вони насправді варварськи грабували медзаклади, вивозили все. Це і монітори пацієнта, і рентгени, і томографи, навіть операційні столи і будь-яке обладнання, яке фізично змогли викрасти. А те, що не можуть вивезти, наприклад, КТ-апарати, вони просто руйнують. Найкритичнішу ситуацію маємо не в самому Херсоні, а в медзакладах області, там лікарні насправді майже порожні», – розповів Олексій Яременко.

Наразі в медичні заклади регіону вже доставляється необхідне критичне обладнання, аби забезпечити пацієнтів необхідними медичними послугами.

«Ми щодня направляємо необхідні гуманітарні конвої, щоб на місцях були ліки й обладнання не лише для діагностики, а й для оперативних втручань. Також лікарні забезпечуються необхідними об’ємами кисню та паливом для роботи генераторів», — додав заступник Міністра охорони здоров'я.

Окрім того, до Херсонських лікарень доставляються гуманітарні вантажі з критично важливими ліками. Мова йде про інсуліни, препарати для лікування захворювань щитоподібної залози, ліки проти серцево-судинних хвороб тощо.