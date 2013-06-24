Вчора Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет долучився до інформаційного телемарафону «Єдині новини», де розповів про відновлення освітнього процесу у звільнених громадах на деокупованій Херсонщині, вирішення питання виплати заробітної плати учителям та масштаби руйнування освітньої інфраструктури. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр повідомив, що освітній процес у Херсонській області організовано у дистанційному форматі: безпека учасників освітнього процесу на першому місці.

Попри складнощі, у регіоні розпочали роботу 157 шкіл, із них 87 – це заклади тепер уже деокупованих територій. Загалом дистанційним навчанням охоплено понад 65 тис. учнів, із них – 36,5 тис. зі звільнених територій.

За словами Сергія Шкарлета, майже 4 тис. учителів Херсонщини навчають дітей за українськими програмами. Керівники цих закладів організовували роботу на підконтрольній території України.

На деокупованій території розташовані заклади освіти 16 територіальних громад області:

137 шкіл (59 у місті Херсон);

130 дитячих садків (75 у місті Херсон);

12 профтехів (9 у місті Херсон).

Також Міністр повідомив, що у результаті активних бойових дій російські окупанти зруйнували 22 заклади освіти, пошкоджень зазнали 84 заклади.