Це дівчатка і хлопчики, які опинилися у складних життєвих обставинах. Їх влаштували до тимчасових родин під час війни.

«У тимчасових сім’ях про малечу піклуються вихователі, які пройшли спеціальне навчання. Поки батьки не вирішать свої життєві проблеми. Під час війни під патронат влаштували 62 дитини», – розповіла в о. начальника Служби у справах дітей Дніпропетровської ОВА Алла Борисенко.

Загалом в області 23 тимчасові сім’ї. У Дніпрі, Жовтих Водах, Першотравенську, Покрові, Синельниковому. А ще у Царичанській, Солонянській, Грушівській, Гречаноподівській, Божедарівській, П’ятихатській, Магдалинівській, Личківській, Троїцькій та Васильківській громадах. П’ять з них – переселенці з Донецької та Запорізької областей. Вони виховують 9 дітей.

Ще три сім’ї з Дніпропетровщини пройшли відповідні курси і готуються стати патронатними батьками.

Тимчасові родини щомісяця отримують соціальні виплати від держави. На малюків до 6 років – понад 5,6 тис грн, на дітей від 6 до 18 років – більш ніж 7 тис грн. На хлопчиків і дівчаток з інвалідністю допомога від 7,9 до 9,9 тис грн. Вихователям нараховують й заробітну плату – майже 13,5 тис грн.

Зазвичай дитина перебуває під патронатом 3 місяці. Нині договір діє на увесь період воєнного стану та може бути чинним ще місяць після його завершення.

Щоб стати вихователями, слід звернутися до Служби у справах дітей. Подати документи і пройти навчання. Можна надіслати заявку і через чат-бот «Дитина не сама».