Аграрії працюють в усіх районах області. Вже засіяли понад 173 тис га полів озимою пшеницею, житом, ріпаком.

«Попри війну та усі складнощі, виростили та зібрали ранні зернові. Нині у полях сіють озимі. Закладають основу майбутнього врожаю 2023 року», – зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

Він додав, що в області майже завершили сіяти озимий ріпак. Виконали 92% робіт. Засіяли більш ніж 116 тис га полів. Пшениці посіяли вже 57,3 тис га – 12% від запланованого.

Свою битву за майбутній врожай розпочало й одне з фермерських господарств Новомосковського району.

Голова агропідприємства Валерій каже, цьогорічні ранні зернові і ріпак вже зібрали. Зараз час сіяти пшеницю.

«Наш фронт тут. Відповідальність величезна. Країна повинна бути із зерном і хлібом. Тому техніка в полях, ми працюємо», – сказав Валерій.

Він додав, що пшеницю почали сіяти трохи раніше ніж зазвичай. Аби до морозів сходи підросли та набралися сил. Погодні умови сприяють, волога є. Планують посіяти ще трохи озимого ячменю. Тракторист Віталій, каже, полюбив землю змалечку. Бачив як і дід і батько на тракторі працював.

«В тяжкі часи розуміємо, що для усієї держави працюємо. Якщо не ми то, хто. Хлопці на передовій виконують свою роботу, а ми тут. Трудимось зранку до вечора, буває й до пізньої ночі», – розповів Віталій.

Завершать посівну сільгоспвиробники в середині жовтня. Як і минулого року планують засіяти озиминою понад 700 тис полів.