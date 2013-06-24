Аграрії регіону вже вийшли в поля у Криворізькому, Новомосковському та Нікопольському районах. Решта стануть до роботи незабаром. Загалом планують зайняти майже 1,2 мільйона гектарів.

«Вислухав найбільш болючі питання аграріїв і представників харчової промисловості. Аби разом вирішувати, – зазначив Сергій Лисак. – Підписав доручення про сприяння польовим роботам. Аби сільськогосподарська техніка могла працювати без перешкод, навіть під час комендантської години».

Він наголосив, що ОВА та ДСНС області визначили поля, які найперше слід оглянути піротехнікам. Це понад 2,5 тисячі гектарів. Щодня проводяться розмінування. Вже понад тиждень фахівці працюють в Криворізькому районі.

«Минулий рік був дуже тяжким. І фізично, і морально, і фінансово. Коли почалась повномасштабна війна, до мене прийшли робітники. Питали, що будемо робити. Я одразу сказав: «як що – сіяти». В результаті дуже непогано спрацювали. Не можна зупинятися. Тож вийшли працювати і зараз», – сказав аграрій з Кам’янського району Костянтин.

Нині, каже фермер, вже підживили землю. Чекають, коли вона трохи підсохне.

«Ми любимо свою землю. Працюємо, нікуди не виїжджаємо. Підтримуємо наших захисників та економіку країни», – додав власник одного з молочних виробничих комплексів Анатолій.

Спочатку на сільгоспугіддях Дніпропетровщини посіють горох, пшеницю та ячмінь. Пізніше – соняшник та кукурудзу. Фінішувати мають наприкінці весни або на початку літа.

Минулого року аграріям вдалося зібрати понад 3 мільйони тонн зерна. Засіяли й озимі – понад 630 тисяч гектарів.