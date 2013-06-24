Нині найактивніше «чистять» сільгоспугіддя. Аби аграрії могли безпечно виходити в поле.

«У Криворізькому районі піротехніків застав у розпал роботи. В області понад 2,5 тисяч гектарів полів, які потребують розмінування. після обстрілів. На сьогодні фактично 500 га вже обстежені», – зазначив Сергій Лисак.

Очільник області додав, що приїхав до хлопців не з пустими руками. Привіз від іноземних партнерів бензинові генератори, тактичні набори виживання, павербанки, мультитули. А ще автономну газову піч для приготування їжі.

«Очікуємо незабаром ще на поповнення техніки. З обласного бюджету виділені кошти на придбання піротехнічної машини важкого типу. Вона броньована, українського виробництва. Допомагатиме нашим саперам в роботі», – наголосив начальник ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Юрій Корецький.

Максим працює сапером вже 13 років. Каже, роботи і раніше було достатньо. А з початком повномасштабної війни стало ще більше.

«Знаходимо вороже залізяччя: касетні боєприпаси, протитанкові і протипіхотні міни, снаряди від РСЗВ. В різних регіонах працюємо. За день можемо виявити до ста штук і навіть більше, якщо територія дуже забруднена. Використовуємо дрони для обстеження. Проходимо з металошукачами», – розповів Максим.

Для цивільних чоловік нагадав, що не можна чіпати підозрілі предмети. Якщо такий побачили – потрібно одразу повідомити за номером 101.

«На цьому полі були касетні прильоти. Викликали піротехніків. Вони вже одну частину обстежили. Тепер перевіряють іншу. Після цього зможемо обробляти землю. Соняшник посадимо. Сподіваємось на хороший врожай», – поділився орендатор поля Олександр.

Фермер додав, що через мінну небезпеку минулого року сіяв не на усіх сільгоспугіддях. На деяких ділянках попереду проходили піротехніки, а слідом за ними комбайнери збирали врожай. Але чоловік запевняє, хай би що, продовжуватиме боронити продовольчий фронт.