Фахівці приїхали до нашого регіону із зони активних бойових дій.

«Через бойові дії багато медпрацівників були змушені виїхати до більш безпечних регіонів. Вони залишили домівки, робочі місця. На Дніпропетровщині допомагаємо таким фахівцям працевлаштуватися. Нині в області понад півтисячі переселенців вже допомагають рятувати життя пацієнтів», – зазначила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Тетяна Квітницька.

Дніпропетровщина – серед лідерів України за кількістю працевлаштованих медичних працівників. Роботу знайшли 215 лікарів. А ще – 330 медсестер, фельдшерів, акушерів.

Загалом в Україні з початку повномасштабного вторгнення працевлаштувалися майже 4,5 тис медиків-переселенців.

Знайти потрібну вакансію можна на спеціальному порталі від Міністерства охорони здоров’я України. Там зібрані пропозиції з працевлаштування безпосередньо від медичних закладів.