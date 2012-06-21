У Дружківці Донецької області спільними зусиллями створюють регіональний музей «Український нескорений Донбас». З такою ініціативою вийшли активісти місцевої громадської організації «Товариство Олекси Тихого», які вже навіть обрали приміщення для майбутнього музею. Згадана будівля на вулиці Рибіна поблизу міськвиконкому є цікавою історичною пам’яткою, адже зведена ще 1892 року, а в минулому тут були відділи НКВС та міліції.
Похмуру славу мають і підвали цього будинку: свого часу в них утримували відомого земляка — педагога, правозахисника і дисидента Олексу Тихого. На жаль, сумнівної репутації підземеллям, де катували українців, додала й окупація Дружківки проросійськими незаконними збройними формуваннями 2014 року.
Нині триває збір матеріалів для музею, у якому є намір представити історію боротьби українських патріотів Донбасу проти штучної свідомої русифікації краю і безпосередньо проти російських «туристів», які зі зброєю в руках 2014 року прителющилися на територію України.
«Відгукнулося багато людей із Дружківки та інших міст області, які готові передати для музею різноманітні експонати. Ми прагнемо, аби в цьому закладі були представлені видатні особистості Донбасу — люди, якими пишається наш регіон, які своєю жертовністю зробили вагомий внесок у розвиток нескореного краю», — розповідає голова правління ГО «Товариство Олекси Тихого» Євген Шаповалов.
Нещодавно активісти провели в Києві консультації на рівні Міністерства культури, і в недалекому майбутньому депутати міської ради Дружківки мають передати згадане приміщення новому власнику-утримувачу. «Український нескорений Донбас», імовірно, стане філією Донецького обласного краєзнавчого музею, і для відповідної виховної роботи серед молоді сюди привозитимуть на екскурсії школярів із населених пунктів Донеччини.