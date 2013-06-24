За безпосереднього сприяння командувача об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, в межах гуманітарних ініціатив командування об’єднаних сил ЗСУ та в ході роботи проекту людської безпеки «Кусаноне» Посольства Японії в Україні, до Мирноградській центральній міській лікарні передано отриманий від благодійного фонду «Міжнародна асоціація підтримки України» апарат ультразвукової діагностики «Canon Xario 200G» вартістю 2400 000 грн.

Командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв з цього приводу зазначив: «Зараз у цій лікарні в Мирнограді лікарі працюють із дуже великим навантаженням, бо лікарня взяла на себе обслуговування мешканців інших міст Донеччини, міст, де точаться активні бойові дії. Усвідомлюючи це, ми передали до медичного закладу цінне медичне обладнання. І цінність цього обладнання полягає у першу чергу в тому, що тепер медики прифронтової зони будуть мати можливість ще ефективніше виконувати свою непросту роботу, ще ефективніше рятувати та лікувати людей».

- Українські військові, виконуючи свою місію, не тільки боронять рідну землю зі зброєю в руках, але й допомагають цивільному населенню. Ця допомога є особливо необхідною там, де мирні мешканці потерпають від жахів війни. Ми бачимо проблеми, та вміємо їх вирішувати, – додав командувач.

І дійсно, переданий до медичного закладу апарат ультразвукової діагностики «Canon Xario 200G» є одним з найсучасніших та досконаліших у своєму класі медобладнання. Функції апарату дозволяють використовувати діагностичну систему у будь-якому місці лікарні або клініки, незважаючи на відсутність джерела електричного струму. Висока якість візуалізації та широкий спектр застосувань системи Xario забезпечує оптимальну допомогу пацієнтам. Завдяки бездротовій роботі, цей апарат УЗД поєднує відмінні характеристики та дуже високу мобільність.

Т.в.о. директора Мирноградської центральної міської лікарні Ольга Гостєва, з приводу отримання медзакладом новітнього медичного обладнання сказала: «Мирноградська центральна міська лікарня - це досить потужний багатопрофільний медичний заклад. Наш ліжковий фонд налічує 340 ліжок, працює 10 стаціонарних відділень. Зараз ми залишилися єдиною лікарнею в Донецькій області, яка працює в повному обсязі. Чимало інших лікарень або зруйновані, або припинили свою діяльність через бойові дії. Наразі у лікарні працюють майже всі відділення, відбуваються прийоми в амбулаторіях. Висловлюємо велику вдячність за наданий новий УЗД-апарат, він був нам дуже потрібен. На апараті минулого покоління, який є в лікарні, вже неможливо було нормально працювати. А в нас же є четверо лікарів за спеціальністю «ультразвукова діагностика», до яких звертаються хворі на онкологію, а також чимало вагітних жінок, тому що ми одна з небагатьох лікарень на Донеччині, котра може приймати пологи».

Борис КУТОВИЙ