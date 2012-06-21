У Слов’янську фахівці міського підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області презентували нову методику навчання дітей правил поведінки під час виникнення небезпечних ситуацій. У тутешній ЗОШ №8 уже відбувся перший урок, на якому учні ознайомилися з пізнавальною грою міжнародного зразка «Рискленд», що поширюється багатьма мовами світу, а нещодавно її переклали українською й адаптували до вітчизняних реалій.
Подібні настільні ігри дітям знайомі. Головна мета «Рискленду» — якомога швидше пройти «смугу перешкод», кидаючи кубик і рухаючись на певну кількість позицій. А її особливість — те, що учасникам доводиться відповідати на специфічні запитання. Приміром, школярі мають знати свої правильні дії, якщо розіб’ється термометр. Також мають розповісти про головні причини виникнення лісових пожеж і знати, як запобігти цьому лиху. І ще, звичайно, з огляду на прифронтові реалії, не можна залишити без правильних відповідей запитання про виявлення вибухонебезпечних предметів. Щоб претендувати на перемогу у грі, учням не завадить повторити вивчене на уроках «Безпека життєдіяльності» та «Основи здоров’я».
Перший урок у вигляді пізнавальної гри підтвердив користь і перспективність таких занять, а тому співробітники ДСНС тепер планують завітати з цією самою метою до всіх інших міських шкіл.