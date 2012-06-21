Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріуполі правоохоронці знешкодили мережу торговців наркотиками, вилучивши в них «товару» на суму понад 1,5 мільйона гривень. Встановлено 11 мешканців міста віком від 35 до 62 років, які організували і активно забезпечували діяльність наркобізнесу. Досі 7 учасників угрупування, серед яких і його лідер, затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Як уточнили в Головному управлінні Національної поліції України в Донецькій області, у спеціальній операції взяли участь поліцейські управління протидії наркозлочинності та слідчого управління із залученням спецпідрозділу КОРД, роти поліції спеціального призначення та співробітників обласної прокуратури, які здійснювали процесуальне керівництво.
Вже встановлено, що зловмисники займалися збутом наркотиків і психотропів не тільки на території Маріуполя, а навіть постачали їх через лінію розмежування. Зокрема вони збували великі партії концентрату з макової соломки та інші наркотичні речовини, що користувалися найбільшим попитом серед споживачів.
«Дилери дотримувалися суворої конспірації: при перевезенні «товар» ховали у важкодоступних місцях автомобілів. А передавали його лише перевіреним покупцям із рук в руки, а кому не довіряли, то робили закладки із наркотиками в обумовлених місцях. Частина наркотичних речовин йшла на окуповану територію, де в організатора існувала ще одна своя дилерська мережа. Місце проведення «угоди» постійно змінювали, а для зв’язку використовували свій шифр», – розповіли у поліцейському главку.
У затриманих учасників наркобізнесу вилучили відразу шість видів заборонених речовин та гроші від їх продажу. Також у ватажка злочинного угрупування під час обшуку виявили пістолети, набої та протитанкову гранату. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 207 КК України (збут наркотиків) і досудове розслідування продовжується.