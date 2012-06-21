Ігор ЗОЦ,
«Урядовий кур’єр»
Цього року у Донецькій області відкриють десять заповідників загальною площею майже дві тисячі гектарів. А нині площа природно-заповідного фонду краю склала майже сто тисяч гектарів і тепер ще збільшиться.
Враховуючи, що за останні два роки в області з’явилися 50 нових територій і об’єктів природно-заповідного фонду, можна говорити про своєрідний ренесанс довкілля, яке називали колись Диким полем. Проте, як пояснили в Департаменті екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації, збільшення кількості заказників і пам’яток природи — результат планомірної роботи їхньої установи спільно з місцевою владою. За 2018-2019 роки площа природно-заповідного фонду області збільшилася майже на 6,5тисяч гектарів.
Приміром, тільки в одному Слов’янському районі торік з’явилося вісім нових об’єктів. Серед них, зокрема ботанічні заказники місцевого значення «Каменюка-байрак», «Іванівська діброва», «Суха балка» і «Валуни» (культові споруди давніх часів), ландшафтний заказник «Карачунівська балка» і лісовий заказник «Сад пана Бантиша». На цих територіях зустрічаються види рослин, які занесені до «Червоної книги України», а також ті, що охороняються на обласному рівні.
За словами фахівців-екологів, останнім часом частіше створюються заказники. Їх мета — збереження і відтворення цілого природного комплексу чи його окремого компонента — на такій території забороняється все, що може погіршити стан того, що охороняється.
Спеціаліст Волноваської райдержадміністрації Марина Туренок пояснює: жителі зможуть використовувати заповідні ділянки як і раніше, якщо були пасовища і сінокоси — все це залишиться. А от небезпечні об’єкти промисловості або звалища розташовувати не можна.
Це застереження не буде зайвим, адже саме на території Волноваського району створюють чотири ботанічних заказники, найбільший з яких — «Новоолексіївский» має площу 234,6 гектари.
Водночас, законодавством не заборонено заробляти на пам’ятках природи задля їх збереження. Наприклад, у створеному біля міста Добропілля ботанічному заказнику «Гектова балка», розробили екологічну стежку, створили музей, чим і заробляють на утримання самого об’єкта.
Працівники природоохоронної сфери Донеччини сподіваються, що після карантину природа знову вабитиме людей, але застерігають берегти її.