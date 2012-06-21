Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Фахівці Донецької обласної служби зайнятості, розробили і впровадили, використовуючи сервіс Google maps, інтерактивну карту вакансій.
Відтепер завдяки цьому сервісу, усі бажаючі мають змогу дистанційно з допомогою гаджетів чи комп’ютерів отримати інформацію про наявні вільні робочі місця у містах і районах Донеччина, дізнатися про вимоги роботодавця, умови праці, контакти місцевих центрів зайнятості тощо.
Зараз на інтерактивній карті вакансій пропонується інформація про робочі місця у Авдіївці, Бахмуті, Добропіллі, Дружківці, Краматорську, Лимані, Маріуполі – всього у 21 місті та районі Донецької області.
«Ця карта розроблена для зручності надання послуг як для жителів регіону, так і внутрішньо переміщених осіб. З її допомогою Google шукач з легкістю може переглянути бажану для нього вакансію у будь-якому місті чи районі Донеччини, перебуваючи на території краю, в інших містах країни чи за навіь кордоном», – розповідає директор Донецького обласного центру зайнятості Валентина Рибалко.
Робота над інтерактивною картою продовжується і у подальшому її доповнять ще й електронними паспортами роботодавців із детальною інформацією про кожного з них.