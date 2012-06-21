Останню із чотирьох прямих із трамплінами, що матиме сучасна велосипедна траса BMX у місті Лиман, облаштовують у межах президентської програми «Велике будівництво», повідомляє офіційний сайт Донецької ОДА. Очікують, що велокомплекс першим в Україні отримає відповідну сертифікацію, дасть змогу тренуватися майстрам і початківцям, проводити змагання різного рівня.

Наприкінці серпня виконання графіка запланованих робіт проінспектували заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін і начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик. Вони обговорили з представниками підрядної організації ТОВ «Будтехмаш» нагальні проблемні питання та шляхи їх якнайшвидшого вирішення.

Формування спеціалізованого треку, який дасть змогу підвищувати майстерність вихованцям обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з велосипедного спорту і спортсменам збірної команди України, добігає кінця. Завершується нанесення фінального шару покриття для останньої з чотирьох прямих із трамплінами заввишки від 40 до 190 см. Повністю виконано бетонні роботи на треку. На стартовій рампі заввишки 5 метрів встановлено сучасні пневматичні стартові ворота, нанесено спеціальне поверхневе шарування. Такі роботи найближчим часом буде проведено і на трьох віражах.

Навколо велотраси облаштовують асфальтну велодоріжку, на черзі — відсипання узбіч чорноземом та висівання рослин. Спорудження велотреку відбувається в консультаційному режимі зі старшим тренером збірної України з велоспорту BMX Сергієм Панасенком, а тестові заїзди виконує титулований український спортсмен майстер спорту міжнародного класу Владислав Сапожніков.

Велокомплекс у Лимані має дати старт олімпійській дисципліні BMX у Донецькій області та вивести її на новий рівень в Україні. Адже велосипедисти тренуються і змагаються на трасах у Харківській та Чернівецькій областях, що не мають відповідної сертифікації.

Поряд з треком споруджено триповерхову будівлю гуртожитку на 50 осіб — спортсменів, тренерсько-викладацького та суддівського складу. Медичний та масажний кабінети, тренажерний зал, конференц-зала, їдальня та кімнати для мешкання облаштовано відповідними меблями та обладнанням. На об’єкті передбачили елементи доступності для маломобільних груп населення, спорудили трибуни на 400 місць, зовнішнє освітлення з використанням сонячних батарей.

Загалом у межах «Великого будівництва» в Україні протягом року планують збудувати й реконструювати 29 басейнів і 80 стадіонів.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»