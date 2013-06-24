У Державному бюджеті України на 2023 рік видатки на наукову і науково-технічну діяльність передбачено в обсязі 11,9 млрд грн, із яких за загальним фондом державного бюджету – 8,2 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Кошти передбачено:

- 8,5 млрд грн - на «академічну науку» (близько 72% загального обсягу видатків спрямовано Національній академії наук України та п’яти національним галузевим академіям наук);

- 1,1 млрд грн – на «університетську науку» (близько 10% обсягу видатків на заклади вищої освіти та наукові установи сфери управління Міністерства освіти і науки України);

- 0,6 млрд грн – на «галузеву науку» (близько 5% загального обсягу видатків на наукові установи сфери управління інших органів виконавчої влади).

Серед основних пріоритетів підтримки у 2023 році реалізації наукової та науково-технічної діяльності, зокрема, є:

- підтримка проведення Національною академією наук України пріоритетних для держави наукових досліджень;

- грантова підтримка Національним фондом досліджень України реалізації наукових досліджень і науково-технічних розробок;

- підтримка наукових досліджень на антарктичній станції «Академік Вернадський».

Так, у 2023 році для підтримки проведення наукових досліджень установами Національної академії наук України передбачено 5,6 млрд гривень.

Також продовжуватиметься виконання наукових досліджень на конкурсній основі, розпочатих у минулих роках.

Для забезпечення діяльності Національного фонду досліджень України та надання ним грантової підтримки науковим установам незалежно від їх відомчого підпорядкування у держбюджеті на 2023 рік передбачено 505 млн гривень.

«Для Мінфіну надзвичайно важливо, щоб спрямовані кошти на вітчизняну науку використовувались раціонально, а наукові дослідження, проведені в Україні, мали практичне значення для розвитку всіх сфер. Конкурсне фінансування наукової діяльності через Національний фонд досліджень – це правильний крок у напрямі створення конкурентного середовища в науковій сфері, що є орієнтацією на конкретний результат та інтеграцією у світовий науковий простір», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.