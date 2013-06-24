У Державному бюджеті України на 2023 рік на фінансування розвитку фізичної культури та спорту передбачено 3,9 млрд грн. Це майже на рівні профінансованих видатків минулого року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Кошти спрямовано на такі напрямки:

2,7 млрд грн – проведення та участь у більше ніж 2 тис. міжнародних та державних спортивних заходах різного рівня з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю. Участь у них будуть брати понад 8 тис. українських спортсменів, а також забезпечуватиметься діяльність 16 державних закладів та установ у сфері фізичної культури і спорту.

0,5 млрд гривень – створення належних умов для забезпечення тренувального процесу українських спортсменів на підтримку та розвиток спортивної інфраструктури. Ці видатки будуть забезпечені переважно за рахунок коштів спеціального фонду - за рахунок надходжень від плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

0,4 млрд грн – проведення понад 300 масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед усіх категорій населення, до яких дев’ять громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування планують залучити до оздоровчої рухової активності майже 200 тис. осіб.

0,3 млрд грн – забезпечення підготовки та участі українських спортсменів у зимових Дефлімпійських, Європейських іграх, олімпійських фестивалях, у зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2024 року. Фінансування розпочато у січні-лютому цього року для забезпечення підготовки та участі спортсменів у XVІ зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі та у ХХ зимових Дефлімпійських іграх.

79 млн грн– створення умов для фізичної активності громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб та забезпечення в регіонах фізкультурно-оздоровчої роботи як засобу їх соціально-психологічної реабілітації у межах реалізації ініційованого Президентом України соціального проекту «Активні парки - локації здорової України». Із них 54 млн грн – субвенція регіонам.

«В умовах війни, коли більше половини всіх видатків бюджету йдуть на захист нашої країни, ми знайшли ресурс, щоб профінансувати розвиток фізкультури і спорту у цьому році. Адже підтримка українського спорту та забезпечення підготовки і участі українських спортсменів в міжнародних змаганнях є пріоритетом держави. Тому для нас важливо підвищувати престиж та імідж держави на міжнародній арені та привертати увагу світової спортивної спільноти до України», - прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.