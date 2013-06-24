За даними Державної казначейської служби, за квітень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 154,6 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

39,3 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

23,2 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 35,2 млрд, відшкодовано – 12,0 млрд грн);

16,8 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

17,3 млрд грн – акцизного податку;

5,3 млрд грн – рентної плати за користування надрами;

4,0 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

3,2 млрд грн – податку на прибуток підприємств.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 109,5% (+5,2 млрд грн), Державною митною службою – 114,8% (+6,3 млрд грн).

Крім того, 38,6 млрд грн надійшло від НБУ, який відповідно до Закону України «Про Національний банк України» щорічно, після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її Радою НБУ, має перераховувати до держбюджету частину свого прибутку. Надходження до загального фонду державного бюджету міжнародної допомоги (грантів) склали 2,7 млрд гривень.

В цілому, за підсумками квітня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 203,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Дані за січень-квітень 2024 року:

За даними Державної казначейської служби, за січень-квітень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 623,5 млрд гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

148,3 млрд грн – податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

99,9 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

92,2 млрд грн – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 136,8 млрд, відшкодовано – 44,7 млрд грн;

61,7 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військового збору;

56,5 млрд грн – акцизний податок;

32,3 млрд грн – дивіденди від підприємств з державною часткою власності;

16,3 млрд грн – ввізне та вивізне мито;

14,7 млрд грн – рентна плата за користування надрами.

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 112,6% (+38,2 млрд грн), Державною митною службою – 108,4% (+14,4 млрд грн).

Поряд із Національним банком України, який у квітні цього року перерахував до державного бюджету 38,6 млрд грн свого прибутку, ще одним важливим джерелом доходів держбюджету стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 40,3 млрд гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-квітні 2024 року склали 163,1 млрд грн, з яких 44,4 млрд грн надійшло у квітні.

В цілому, за підсумками січня-квітня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 845,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. За січень-квітень 2024 року касові видатки державного бюджету становили 1 147,6 млрд грн, у тому числі загального фонду – 945,4 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень – квітень 2024 року становили 564,1 млрд грн, або 96,5 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 143,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 51,8 млрд грн (749,5 млн дол. США та 552,1 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 111,4 млрд гривень.

Із зовнішніх джерел надійшло 420,8 млрд грн (або біля $10,0 млрд), зокрема:

253,5 млрд грн (6,0 млрд євро) надходження коштів макрофінансової допомоги ЄС в рамках Фінансового інструменту для України Ukraine Facility;

54,78 млрд грн (1,4 млрд дол. США) надходження коштів позики МБРР на підтримку політики розвитку та відновлення;

57,6 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) надходження коштів від Уряду Канади;

34,6 млрд грн (663,9 млн СПЗ) надходження коштів МВФ;

8,9 млрд грн (229,4 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках фінансування «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARIZE);

11,25 млрд грн (297,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках фінансування проекту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE)»;

0,12 млрд грн (3,0 млн євро) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя».

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень – квітень 2024 року склали 146,7 млрд грн (90,9% плану), платежі з обслуговування – 64,5 млрд грн (98,1 % плану).

Залученні кошти від розміщень ОВДП за січень – квітень 2024 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.