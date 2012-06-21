Навчальний 2021—2022 рік розпочався у звичному форматі — діти пішли в садочки і школи, а студенти — у заклади вищої освіти. Та не слід забувати про наближення іншого сезону — зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні хвороби, зокрема на COVID-19. Тож залежно від особливостей епідемічної ситуації в кожному регіоні форма навчання здобувачів освіти всіх рівнів може змінюватися.

Але це не означає одночасного запровадження дистанційного навчання на території всієї України. Міністерство освіти і науки під гаслом «стоп-фейк» застерігає: подібна інформація в соціальних мережах не достовірна.

Навчальний процес можуть організовувати за одним із трьох сценаріїв, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров’я. За «зеленого» рівня епідемічної небезпеки (низького рівня захворюваності) відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі. Але з дотриманням уже відомих усім протиепідемічних заходів.

За «жовтого» й «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки (середнього рівня захворюваності) відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80% персоналу. Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в закладі освіти з дотриманням правил дистанціювання та протиепідемічних вимог. Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки передбачає високий рівень захворюваності. Тоді відвідувати заклади освіти заборонено всім. Окрім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1—4 класів за умови, що в закладі вакциновано щонайменше 80% персоналу. Для інших здобувачів освіти навчання відбувається в інших формах, зокрема дистанційно.

Тому МОЗ укотре закликає освітян дотримуватися протиепідемічних заходів і обрати щеплення як один із найефективніших засобів профілактики поширення коронавірусної інфекції. Аби в разі запровадження обмежень не відчути на собі всі нюанси дистанційної роботи.